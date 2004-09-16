What's cookin'

Sep 15, 2004 at 07:00 PM

This season on Fox Sports Southwest's "Texans Huddle" show, various Texans players will be showcasing their favorite recipes for a segement called "What's Cookin'."

This week offensive lineman Todd Washington dishes out his shrimp creole.

Previous recipes: Eric Brown's dry-rub ribs | Fred Weary's roast | Moran Norris' steak | Corey Sears' chicken with mushroom sauce | Kris Brown's runza casserole | Troy Evans' BLT dip

TODD WASHINGTON'S SHRIMP CREOLE

INGREDIENTS:

1 LB PEELED AND DE-VEINED SHRIMP

3 TABLESPOONS CREOLE SEASONING

2 TABLESPOONS TABASCO SAUCE

1 LARGE GREEN PEPPER

1 TABLESPOON CHILI POWDER

2 TABLESPOONS JANES ORIGINAL MIXED UP SALT

3 CUPS OLIVE OIL

1/2 STICK BUTTER

DIRECTIONS

  1. MAKE SURE SHRIMPS ARE CLEAN
  1. SPRINKLE ENOUGH CREOLE SEASONING ON SHRIMP TO COVER THEM UP 3. MIX TOGETHER USING HANDS 4. ADD 1 TABLESPOON OF TABASCO SAUCE AND MIX AGAIN 5. CUT GREEN PEPPER INTO 1 INCH BY 1 INCH PIECES 6. ADD PEPPERS TO BOWL 7. MIX IN CHILI POWDER 8. ADD ENOUGH OLIVE OIL TO COVER TOP OF SHRIMP MIXTURE 9. ALLOW MIXTURE TO SIT FOR 1 HOUR 10. PLACE SHRIMP AND GREEN PEPPERS ON SKEWERS 11. MELT BUTTER IN MICROWAVE IN SEPERATE BOWL 12. ADD 1 TABLESPOON OF TABASCO SAUCE TO BUTTER 11. HEAT GRILL TO MEDIUM 13. PLACE SKEWERS ON GRILL 14. ADD BUTTER/TABASCO SAUCE USING BRUSH 15. COOK SKEWERS ROTATING EVERY 2 MINUTES...BRUSHING WITH BUTTER/TABASCO EVERY 2 MINUTES 16. COOK UNTIL SHRIMP HAVE CHANGED COLOR AND ARE WELL COOKED 17. ENJOY!

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

Related Content

news

Breakfast: Jadeveon Clowney No. 32 on Top 100

Jadeveon Clowney makes his second consecutive appearance on the NFL Top 100 Players list.

news

Breakfast: DeAndre Hopkins' on Keke Coutee

All-Pro WR DeAndre Hopkins shared his early impressions of rookie WR Keke Coutee

news

Week Slant: Lessons in rap and graduations

It was a busy week of graduations and a rap beef broke out in the middle of it.

news

Breakfast: The birth of Madden

On June 1, 1988, exactly thirty years ago today, an icon was born.

news

O'Brien: Kevin Johnson playing with more patience

Kevin Johnson has quietly been working this offseason to get back to being the best version of himself.

news

Texans OTAs: Week 2 Notes and Quotes

The Texans took OTAs inside for Wednesday's session and here are some notes and quotes from the Week 2.

news

Jadeveon Clowney out for OTAs

Jadeveon Clowney will not be practicing during OTAs, according to head coach Bill O'Brien.

news

Breakfast: Mercilus feels better than ever

After the first week of OTAs, Whitney Mercilus did not hesitate when asked how he felt in his return to the football field.

news

Breakfast: Mathieu's expectations are changed

Tyrann Mathieu's been able to narrow his focus in his time with the Texans.

news

Breakfast: Breaking down the NFL Top 100

The NFL Network show The Top 100 Players of 2018 is my favorite show on television.

news

Pop Warner awards Texans as Team of the Year

The Houston Texans will be presented with the NFL Team of the Year award at the 58th Annual All-American Scholars Banquet this Saturday, May 26.

news

The Leftovers: Safeties, Sleepers & Rehabbers

Drew Dougherty answered fan questions about a variety of topics.

Advertising