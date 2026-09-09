Week 1 Injury Report | Texans vs. Bills

Houston Texans
|Position
|Player
|Injury
|WED
|DT
|Kayden McDonald
|Ankle
|LP
|T
|Trent Brown
|Wrist
|FP
|LB
|Wade Woodaz
|Thumb
|FP
Buffalo Bills
|Position
|Player
|Injury
|WED
|DB
|Jordan Hancock
|Quad
|DNP
|RB
|Ty Johnson
|Hamstring
|DNP
|DL
|T.J. Sanders
|Knee
|LP
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed