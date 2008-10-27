Tres al hilo para Texans





El rival se prestaba para un triunfo y los Houston Texans accedieron. No sólo ganaron el partido, su tercero al hilo en la temporada, pero apalearon a los Cincinnati Bengals por marcador final de 35-6.

La racha ganadora en la que se encuentran los Texans, es la más larga en la historia de la franquicia, el equipo nunca había ganado tres partidos consecutivos. Después de haber iniciado la temporada con marca de 0-4, los Texans están jugando al mejor nivel con su escuadra ofensiva que jamás se ha visto en esta franquicia. Los Texans lograron 384 yardas totales y por quinto partido consecutivo anotaron por lo menos 27 puntos. La ofensiva brilló, pero antes de tomar la cancha, fueron los equipos especiales los que le dieron la chispa a los Texans.

Al forzar un despeje en la primera serie del partido, Jacoby Jones tomó el balón en su propia yarda 17. Después de un excelente bloque de Cecil Sapp y un recorte hacia la izquierda, Jacoby salió disparado por el hueco y la siguiente persona que le detiene, es su madre quien estaba en la primera fila de asientos detrás de la zona de anotación. La devolución de patada de 73 yardas, la segunda para Jones en la temporada, le dio a los Texans la ventaja de 7-0.

Los Bengals respondieron con un gol de campo en su segunda serie del partido cuando la escuadra ofensiva de los Texans finalmente tomó la cancha por primera vez en el partido con 6:24 por jugar en el primer cuarto. En su segunda serie ofensiva del partido, Matt Schaub, quien con sus dos pases de touchdown contra los Bengals llega a cinco en los últimos dos juegos con 547 yardas y cero intercepciones, llevó a los Texans en una serie ofensiva impresionante. De hecho fue la primera de tres series de por lo menos 83 yardas en el partido que terminaron en touchdown. La serie culminó en un pase de touchdown de seis yardas al receptor suplente David Anderson quien anotó el segundo touchdown de su carrera ara darle a los Texans la ventaja de 14-3.

Con el marcador de 14-6 a favor de los Texans, Houston enlazó su segunda serie larga del partido al marchar 84 yardas en 10 jugadas. Schaub selló la serie con pase de siete yardas con su receptor Kevin Walter, quien por su parte se enfrentaba a su ex equipo. Los Texans adelante en el marcador 21-6, retomaron control del balón en su propia yarda 47. En sólo tres jugadas los Texans encontraron la zona de anotación pero esta vez fue en una jugada regalada por parte de los Bengals.

En segundo down y cinco desde la 39 de Cincinnati, Schaub completó un pase hacia la banda derecha con Walter quien al atrapar el balón calló al terreno de juego. Su impulsó le llevó a ponerse de pie instantáneamente mientras que el esquinero de los Bengals Jonathan Joseph llegó para sólo tocar a Walter pensando que su rodilla aún estaba en contacto con el terreno de juego. Pero Walter ya estaba de pie y alertamente inició su carrera hacia la zona de anotación para prácticamente desinflar cualquier esperanza de los Bengals en el partido al darle la ventaja a los Texans por marcador de 28-6 con 6:41 por jugar en el tercer cuarto.

La ofensiva de los Texans agregó un último touchdown en lo que fue un acarreo impresionante de Steve Slaton de 20 yardas. El novato anotó su quinto touchdown de la temporada, gracias a lo que fue un bloqueo del fullback Vonta Leach que aniquiló completamente al linebacker Dhani Jones. Claro, ayudó que Slaton dejó viendo visiones a un safety en la yarda 10 con un cambio de dirección impresionante y para sellar el acarreo, cargó con dos defensores las últimas dos yardas.

Schaub terminó el partido estableciendo récord al completar el 86% de sus pases (24 de 28) para 280 yardas y tres pases de touchdown. Andre Johnson continuó con su estupendo mes de octubre ya que por segunda semana consecutiva atrapó 11 pases y por segunda semana consecutiva superó las 140 yardas al lograr 143.

Mario Williams logró su séptima captura de quarteback y forzó un balón suelto que fue recuperado por Amobi Okoye. Los Texans interceptaron dos veces a Ryan Fitzpatrick uno de lo cuales fue por parte de Dunta Robinson, su primera de la temporada y la que le da a Robinson el liderato en la historia de la franquicia con 12. La escuadra defensiva también limitó a los Bengals a sólo 80 yardas en toda la segunda mitad y por primera vez en la temporada no permitieron un touchdown.

El triunfo de 29 puntos también estableció nueva marca de equipo al superar el triunfo de por 21 puntos contra los Jaguars hace un par de años. Los Bengals por su parte inician una temporada con marca de 0-8 por quinta vez en su historia y se encuentran a dos derrotas de igualar su peor inicio de temporada que establecieron en 1993.

Fue un verdadero triunfo de equipo. Claro el rival no dio mucha batalla pero los Texans no dejaron ninguna duda de quien era el mejor equipo. Los Texans ahora con marca de 3-4 se mete de llenó en la pelea en la Conferencia Americana. Jacksonville perdió y los Colts con partido en contra de los invictos Titans el lunes tienen marca de 3-3. Los Texans ahora se preparan para lo que será su primer partido fuera de casa en un mes al viajar a Minnesota para enfrentar un equipo de los Vikings que viene de su fecha de descanso y que como los Texans tiene marca de 3-4.

Recuerde que puede escuchar el partido del próximo domingo 2 de Noviembre contra los Vikings, en la Tremenda 1010 AM. El programa de pre juego inicia a las 11 AM y la patada de kickoff es al medio día en las voces de Rolando Becerra y su servidor Enrique Vasquez. Cesar Procel es el tercer miembro del grupo de transmisión, con informes de alrededor de la NFL, así como el reporte del medio tiempo y el programa de resumen de juego al concluir el partido.