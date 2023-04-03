Young the choice for Texans at 2 overall? | Mock Draft Roundup, 5.0

Apr 03, 2023 at 12:22 PM
Dougherty_Drew
Drew Dougherty

Texans TV Host

Bryce Young is still the most-mocked player to the Texans at second overall in this year's NFL Draft.

With 24 days until the Draft begins in Kansas City, the latest round of mock drafts still have the 2021 Heisman Trophy-winning quarterback headed to Houston. The Alabama quarterback was mocked to Houston on 34 of the 45 (75.6%) more prominent mock drafts surveyed by HoustonTexans.com. Two weeks ago, Young was also the choice at two overall. We will release the Mock Draft Roundup for the 12th overall pick tomorrow.

The Texans have 12 picks in the 2023 NFL Draft, and 10 more in 2024.

Young appeared in 34 games for the Crimson Tide the last three seasons and threw 80 touchdowns to just 12 interceptions in that span.

Ohio State quarterback C.J. Stroud was projected as the Texans' second overall pick in 10 (22.2%) different mock drafts. Stroud played in 26 games the past three seasons, tossing 85 touchdowns and 12 picks.

Play Houston Texan Draft Trivia*HERE*!

Table inside Article
MOCK DRAFTTEXANS SELECTION
1. HOUSTONTEXANS.COM/DRAFTTAKEOVER.COM (JOHN HARRIS)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
2. GALLERYSPORTS.COM (JOHN MCCLAIN)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
3. FANTASY PROS (THOR NYSTROM)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
4. THE ATHLETIC (BRUCE FELDMAN)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
5. NFL.COM (CYNTHIA FRELUND)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
6. DRAFT COUNTDOWN (SHANE HALLAM)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
7. CBS SPORTS (JOSH EDWARDS)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
8. FOX SPORTS (JASON MCINTYRE)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
9. CBS SPORTS (CHRIS TRAPASSO)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
10. USA TODAY (LUKE EASTERLING)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
11. CBS SPORTS (RYAN WILSON)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
12. NFL.COM (BUCKY BROOKS)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
13. ESPN (JORDAN REID)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
14. CBS SPORTS (TOM FORNELLI)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
15. NFL.COM (ERIC EDHOLM)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
16. PRO FOOTBALL FOCUS (BRAD SPIELBERGER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
17. SPORTING NEWS (VINNIE IYER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
18. NFL.COM (CHAD REUTER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
19. USA TODAY (JEFF RISDON)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
20. NFL.COM (CHARLES DAVIS)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
21. ESPN (MEL KIPER, JR.)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
22. THE RINGER (DANNY KELLY)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
23. HOUSTON CHRONICLE (JONATHAN ALEXANDER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
24. ESPN (MATT MILLER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
25. USA TODAY (DOUG FARRAR)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
26. SHARP FOOTBALL ANALYSIS (RYAN MCCHRISTAL)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
27. PRO FOOTBALL NETWORK (IAN CUMMINGS)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
28. PRO FOOTBALL FOCUS (TREVOR SIKKEMA)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
29. WALTER FOOTBALL (WALTER CHEREPINSKY)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
30. THE ATHLETIC (DANE BRUGLER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
31. ATHLON SPORTS (BRYAN FISCHER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
32. NFL.COM (LANCE ZIERLEIN)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
33. BLEACHER REPORT (SCOUTING DEPARTMENT)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
34. HOUSTON CHRONICLE (BROOKS KUBENA)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
1. WALTER FOOTBALL (CHARLIE CAMPBELLQB C.J. STROUD, OHIO STATE
2. 247 SPORTS (BLAKE BROCKERMEYER)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
3. CBS SPORTS (PETE PRISCO)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
4. CBS SPORTS (WILL BRINSON)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
5. ESPN (MIKE TANNENBAUM)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
6. NEW YORK POST (STEVE SERBY)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
7. NFL.COM (DANIEL JEREMIAH)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
8. CBS SPORTS (KYLE STACKPOLE)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
9. ESPN (TODD MCSHAY)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
10. USA TODAY (NATE DAVIS)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
33RD TEAM (SCOUTING DEPARTMENT)QB ANTHONY RICHARDSON, FLORIDA

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