Young the choice for Texans at 2 overall? | Mock Draft Roundup, 5.0

Bryce Young is still the most-mocked player to the Texans at second overall in this year's NFL Draft.
With 24 days until the Draft begins in Kansas City, the latest round of mock drafts still have the 2021 Heisman Trophy-winning quarterback headed to Houston. The Alabama quarterback was mocked to Houston on 34 of the 45 (75.6%) more prominent mock drafts surveyed by HoustonTexans.com. Two weeks ago, Young was also the choice at two overall. We will release the Mock Draft Roundup for the 12th overall pick tomorrow.
The Texans have 12 picks in the 2023 NFL Draft, and 10 more in 2024.
Young appeared in 34 games for the Crimson Tide the last three seasons and threw 80 touchdowns to just 12 interceptions in that span.
Ohio State quarterback C.J. Stroud was projected as the Texans' second overall pick in 10 (22.2%) different mock drafts. Stroud played in 26 games the past three seasons, tossing 85 touchdowns and 12 picks.
Play Houston Texan Draft Trivia*HERE*!
|MOCK DRAFT
|TEXANS SELECTION
|1. HOUSTONTEXANS.COM/DRAFTTAKEOVER.COM (JOHN HARRIS)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|2. GALLERYSPORTS.COM (JOHN MCCLAIN)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|3. FANTASY PROS (THOR NYSTROM)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|4. THE ATHLETIC (BRUCE FELDMAN)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|5. NFL.COM (CYNTHIA FRELUND)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|6. DRAFT COUNTDOWN (SHANE HALLAM)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|7. CBS SPORTS (JOSH EDWARDS)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|8. FOX SPORTS (JASON MCINTYRE)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|9. CBS SPORTS (CHRIS TRAPASSO)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|10. USA TODAY (LUKE EASTERLING)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|11. CBS SPORTS (RYAN WILSON)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|12. NFL.COM (BUCKY BROOKS)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|13. ESPN (JORDAN REID)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|14. CBS SPORTS (TOM FORNELLI)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|15. NFL.COM (ERIC EDHOLM)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|16. PRO FOOTBALL FOCUS (BRAD SPIELBERGER)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|17. SPORTING NEWS (VINNIE IYER)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|18. NFL.COM (CHAD REUTER)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|19. USA TODAY (JEFF RISDON)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|20. NFL.COM (CHARLES DAVIS)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|21. ESPN (MEL KIPER, JR.)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|22. THE RINGER (DANNY KELLY)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|23. HOUSTON CHRONICLE (JONATHAN ALEXANDER)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|24. ESPN (MATT MILLER)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|25. USA TODAY (DOUG FARRAR)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|26. SHARP FOOTBALL ANALYSIS (RYAN MCCHRISTAL)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|27. PRO FOOTBALL NETWORK (IAN CUMMINGS)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|28. PRO FOOTBALL FOCUS (TREVOR SIKKEMA)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|29. WALTER FOOTBALL (WALTER CHEREPINSKY)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|30. THE ATHLETIC (DANE BRUGLER)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|31. ATHLON SPORTS (BRYAN FISCHER)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|32. NFL.COM (LANCE ZIERLEIN)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|33. BLEACHER REPORT (SCOUTING DEPARTMENT)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|34. HOUSTON CHRONICLE (BROOKS KUBENA)
|QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
|1. WALTER FOOTBALL (CHARLIE CAMPBELL
|QB C.J. STROUD, OHIO STATE
|2. 247 SPORTS (BLAKE BROCKERMEYER)
|QB C.J. STROUD, OHIO STATE
|3. CBS SPORTS (PETE PRISCO)
|QB C.J. STROUD, OHIO STATE
|4. CBS SPORTS (WILL BRINSON)
|QB C.J. STROUD, OHIO STATE
|5. ESPN (MIKE TANNENBAUM)
|QB C.J. STROUD, OHIO STATE
|6. NEW YORK POST (STEVE SERBY)
|QB C.J. STROUD, OHIO STATE
|7. NFL.COM (DANIEL JEREMIAH)
|QB C.J. STROUD, OHIO STATE
|8. CBS SPORTS (KYLE STACKPOLE)
|QB C.J. STROUD, OHIO STATE
|9. ESPN (TODD MCSHAY)
|QB C.J. STROUD, OHIO STATE
|10. USA TODAY (NATE DAVIS)
|QB C.J. STROUD, OHIO STATE
|33RD TEAM (SCOUTING DEPARTMENT)
|QB ANTHONY RICHARDSON, FLORIDA