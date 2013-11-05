Cinco puntos a seguir: Colts vs Texans

Fue un fin de semana sin igual en la historia de la franquicia que lo tuvo todo. Un jugador que despertó esperanzas. Un veterano estrella que lució como nunca. Un cuadro defensivo que fue sofocante. Un joven que no encuentra la dirección y una situación extra cancha que puso todo en perspectiva de lo que verdaderamente es importante en la vida. Y a propósito, los Texans perdieron 27-24 contra los Colts.

Aquí lo destacado del partido.

1 Texans han encontrado un diamante

Hace un par de temporadas los Texans encontraron un diamante a base de necesidad y por situación de lesión. Cuando desempolvaron a Arian Foster, quien estaba guardado en el equipo de práctica como una piedra que necesitaba pulirse, los Texans ahora han encontrado otro diamante en la persona de Case Keenum. Al lanzar para 350 yardas y 3 pases de TD, Keenum, ha resuelto por lo menos por el resto de la temporada la posición más importante en el plantel. El puesto de QB. Su capacidad de extender jugadas y atreverse a lanzar pases profundos aún cuando la presión esta en su cara es lo que marca la diferencia principal y lo que más le ha faltado al ataque ofensivo de los Texans esta temporada. Su desempeño también confirma que el problema tal vez no era el esquema ofensivo y que tampoco se trata de que la selección o diseño de jugadas es conservativo. Es impresionante como las defensas rivales aparentemente han dejado de estudiar o anticipar jugadas como declaraba todo mundo hace tres semanas. Keenum no sólo ha manejado la ofensiva. El joven ha marcado una diferencia y por lo tanto tendrá, salvo una lesión, 8 partidos más para convertir la chispa que buscaba Gary Kubiak en una inmensa fogata que ahora toda la NFL puede ver.

2 Andre luce a toda maquina

Gracias al despliegue de Keenum, Andre Johnson disfrutó uno de los mejores días, estadísticamente hablando, en su carrera como Texan. Con 229 yardas, su primer partido con tres TD's y el primero partido con más de un TD desde la temporada del 2010, Johnson demostró que físicamente es tan bueno como nunca. Al anotar en la primera serie del partido en pase de 62 yardas, encontró las diagonales por primera vez en la temporada. Keenum lanzó 13 pases en su dirección y completó 9. En el pasado, cuando los pases eran en trayectorias cortas, esto tal vez no era tan productivo ya que era lo equivalente ha estancarse el Ferrari en el lodo. Pero si Keenum va a sacar su carro deportivo para correrlo a toda maquina, no importa si le lanza 13 balones a Johnson y sólo 6 pases al segundo jugador ofensivo más buscado del ataque, como fue el caso de Garrett Graham en contra de los Colts. El poder abrir la cancha con Johnson y presentar la amenaza de esas trayectorias profundas, serán de tremendo benefició para el ataque ofensivo. Johnson por su parte ha demostrado que los pistones están bien aceitado y que está listo para correr a toda maquina.

3 Defensa sofocante

En la primera mitad el cuadro defensivo de los Texans fue sofocante. Limitó a los Colts a sólo 102 yardas y cinco primeros y diez. Logró tres capturas de QB en toda la primera mitad y forzó despejes en cuatro de las primeras cinco series ofensivas de Andrew Luck y los Colts. Fue un despliegue impresionante en contra de uno de los mejores QB's jóvenes de la liga. La segunda mitad no fue mala para los Texans y la realidad es que una jugada cambió todo al permitir el pase de TD de 58 yardas con 9:46 por jugar en el partido para acercar a los Colts 24-19. Con la excepción de una jugada. Los Texans hicieron buen trabajo a lo largo del partido. Es ilógico pensar que iban a borrar del partido a Luck. Eventualmente él iba a hacer jugadas. De hecho aún tarde el cuadro le regresó el balón al equipo ofensivo en el último minuto con oportunidad de empatar o ganar. Pero eso nos lleva al siguiente punto.

4 Entre los dos postes

Esto ha sido lo más difícil para el joven Randy Bullock. Al fallar tres intentos de gol de campo en contra de los Colts, Bullock vuelve a caer en la mala racha del inicio de la temporada. Cabe mencionar que los tres intento que falló fueron de 42 y 49 yardas y el último, que hubiera empatado el partido fue de 55 yardas. Hoy en día un pateador de la NFL tiene que ser casi perfecto en distancias entre 40 y 50 y de hecho un gol de campo de 50-55 yardas tiene que tener más que un promedio de 50% de efectividad. En la temporada Bullock ha anotado sólo 7 de 11 intentos entre 40 y 50 yardas y no ha conectado un sólo intento en 4 patadas de más de 50 yardas. Su deficiencia no se debe a falta de distancia en patadas largas si no en puntería. Dos falló a la derecha y dos salieron desviados a la izquierda. El punto fuerte de Bullock saliendo de Texas A&M hace dos temporadas era la potencia de su pierna y el hecho de que salió del nivel universitario como el mejor pateador del país. Por una razón o otra no ha sido capaz de continuar su éxito colegial en la NFL. En este momento es muy difícil tenerle confianza a Bullock en patada clave o en cualquier situación.

5 El estado de Kubiak

Por su puesto que lo más importante del fin de semana y lo que sirvió para darnos perspectiva de lo que verdaderamente importa en la vida fue la situación médica del entrenador en jefe de los Texans Gary Kubiak. Oficialmente no se ha confirmado la cause de la molestia que aquejó a Kubiak al momento que se dirigía a los vestuarios al medio tiempo. La que si se confirma el martes por la mañana es que permanecerá internado el resto del día y si todo evoluciona normal podrá ser dado de alta tarde el martes o miércoles por la mañana. Lo importante es que Kubiak tome todo el tiempo necesario para recuperarse y encargarse de su salud. En este momento pasa a segundo plano la necesidad del equipo en que regrese su líder. También quedó claro que Kubiak es una persona muy apreciada por sus jugadores y colegas al rededor de toda la NFL. Es un hombre comprometido a su profesión que según testimonios de muchos en los últimos días, es todo un caballero y un profesional. Le deseamos una pronta recuperación y cuando este listo y saludable, con brazos abiertos y un gran aplauso se le tiene que dar la bienvenida en su regreso al su puesto con el equipo.

El equipo con o sin Kubiak este Domingo tiene que salir adelante al enfrentar a los Arizona Cardinals.

Sintonice este domingo a partir de las 2:25 PM con el programa de ante sala y la patada de kickoff a partir de las 3:25 PM en la Cadena en Español de los Houston Texans.

*Enrique Vasquez, se encuentra en su décimo segunda temporada en las transmisiones de los Texans. La temporada del 2013 será su segunda como la voz oficial en español de los Houston Texans y la temporada número 22 transmitiendo partidos de la NFL. *