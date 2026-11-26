Houston Texans
|Position
|Player
|Injury
|WED
|THURS
|WR
|Kayshon Boutte
|Hip
|DNP
|DNP
|DE
|Danielle Hunter
|Hamstring
|DNP
|DNP
|TE
|Brevin Jordan
|Finger / Foot
|DNP
|DNP
|C/G
|Keylan Rutledge
|Neck/ Shoulder
|DNP
|DNP
|RB
|David Montgomery
|Not Injury Related - Rest
|(-)
|LP
|DT
|Sheldon Rankins
|Ankle
|DNP
|LP
|TE
|Dalton Schultz
|Illness
|(-)
|LP
|S
|Reed Blankenship
|Hand
|FP
|FP
|T
|Trent Brown
|Wrist
|FP
|FP
|T
|Blake Fisher
|Thumb
|FP
|FP
|DT
|Logan Hall
|Hip / Shoulder
|LP
|FP
|LB
|Jake Hansen
|Elbow
|FP
|FP
|WR
|Marvin Harrison Jr.
|Hamstring
|LP
|FP
|LB
|Jake Hummel
|Abdomen / Groin
|LP
|FP
|CB
|Kamari Lassiter
|Wrist
|FP
|FP
|RB
|Woody Marks
|Concussion
|FP
|FP
Baltimore Ravens
|Position
|Player
|Injury
|WED
|THURS
|DT
|Nnamdi Madubuike
|Hamstring
|DNP
|DNP
|CB
|Chidobe Awuzie
|Back
|(-)
|LP
|S
|Jaylinn Hawkins
|Knee
|DNP
|LP
|G
|Vega Ioane
|Hand
|(-)
|LP
|WR
|Rashod Bateman
|Groin
|LP
|FP
|DL
|Calais Campbell
|Not Injury Related - Rest / Ribs
|DNP
|FP
|WR
|Zay Flowers
|Ankle
|LP
|FP
|OLB
|Mike Green
|Knee
|LP
|FP
|RB
|Derrick Henry
|Concussion
|LP
|FP
|DL
|Aeneas Peebles
|Elbow
|LP
|FP
|G
|John Simpson
|Groin
|LP
|FP
Practice Status
- DNP - Did not participate in practice
- LP - Limited participation in practice
- FP - Full participation
- (-) - Not listed
Game Status
- Out - Player will not play
- Doubtful - Player is unlikely to play
- Questionable - Player is not certain to play
- (-) - Not listed