QB gap narrows at 2nd overall choice | Mock Draft Roundup, 6.0

Apr 17, 2023 at 03:55 PM
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Drew Dougherty

Texans TV Host

The experts are almost split on which quarterback the Texans will take second overall in the 2023 NFL Draft.

A month ago, Bryce Young was projected to Houston on nearly 80 percent of mock drafts. In the latest round of mock drafts, 51.9 percent of the mockers had him headed to the Texans.

Young, who won the 2021 Heisman Trophy, was mocked to Houston by 28 of 54 experts, while Ohio State quarterback C.J. Stroud was a Texans' choice in 21 of 54 (38.9 percent) mock drafts.

The only other player who was mocked to Houston by more than one expert was Alabama defensive lineman Will Anderson, Jr.

In all, 50 of the 54 mock drafts surveyed had the Texans taking a quarterback.

The Texans have 12 picks in this year's NFL Draft, and two of those are first-rounders.

The NFL Draft begins a week from Thursday in Kansas City.

Over the last two seasons with the Crimson Tide, Young played in a combined 27 games, completed 65.2 percent of his passes for 8,200 yards. He tossed a combined 79 touchdowns and just 12 picks in that two-year window.

Stroud, meanwhile, played in 25 games during that same two-year span. He threw 85 touchdowns to just 12 interceptions and completed 69.3 percent of his passes for 8,123 yards.

Table inside Article
MOCK DRAFTTEXANS SELECTION
1. CBS SPORTS (RYAN WILSON)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
2. DRAFT COUNTDOWN (SHANE HALLAM)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
3. PRO FOOTBALL NETWORK (CAM MELLOR)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
4. SPORTING NEWS (VINNIE IYER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
5. FANTASY PROS (MATTHEW FREEDMAN)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
6. PRO FOOTBALL NETWORK (TONY PAULINE)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
7. WALTER FOOTBALL (WALTER CHEREPINSKY)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
8. HOUSTON CHRONICLE (JONATHAN ALEXANDER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
9. PRO FOOTBALL FOCUS (SAM MONSON)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
10. CBS SPORTS (TOM FORNELLI)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
11. HOUSTON CHRONICLE (BROOKS KUBENA)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
12. NFL.COM (CHAD REUTER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
13. CBS SPORTS (PETE PRISCO)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
14. USA TODAY (DOUG FARRAR)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
15. ESPN (TODD MCSHAY)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
16. PRO FOOTBALL FOCUS (MIKE RENNER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
17. LOS ANGELES TIMES (SAM FARMER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
18. THE ATHLETIC (BRUCE FELDMAN)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
19. NFL.COM (CYNTHIA FRELUND)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
20. FOX SPORTS (JASON MCINTYRE)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
21. NFL.COM (BUCKY BROOKS)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
22. ESPN (JORDAN REID)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
23. NFL.COM (ERIC EDHOLM)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
24. PRO FOOTBALL FOCUS (BRAD SPIELBERGER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
25. THE RINGER (DANNY KELLY)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
26. ESPN (MATT MILLER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
27. PRO FOOTBALL FOCUS (TREVOR SIKKEMA)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
28. ATHLON SPORTS (BRYAN FISCHER)QB BRYCE YOUNG, ALABAMA
1. HOUSTONTEXANS.COM/DRAFTTAKEOVER.COM (JOHN HARRIS)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
2. THE ATHLETIC (DANE BRUGLER)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
3. CBS SPORTS (CHRIS TRAPASSO)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
4. CBS SPORTS (KYLE STACKPOLE)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
5. WALTER FOOTBALL (CHARLIE CAMPBELL)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
6. CBS SPORTS (JARED DUBIN)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
7. USA TODAY (LUKE EASTERLING)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
8. NFL.COM (CHARLES DAVIS)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
9. BLEACHER REPORT (SCOUTING DEPARTMENT)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
10. CBS SPORTS (JOSH EDWARDS)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
11. 33RD TEAM (SCOUTING DEPT)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
12. ESPN (MEL KIPER, JR.)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
13. FOX SPORTS (JOEL KLATT)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
14. NFL.COM (RHETT LEWIS)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
15. PRO FOOTBALL NETWORK (IAN CUMMINGS)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
16. SHAW LOCAL NEWS NETWORK (HUB ARKUSH)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
17. NFL.COM (ADAM RANK)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
18. 247 SPORTS (BLAKE BROCKERMEYER)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
19. ESPN (MIKE TANNENBAUM)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
20. NEW YORK POST (STEVE SERBY)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
21. NFL.COM (DANIEL JEREMIAH)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
1. GALLERYSPORTS.COM (JOHN MCCLAIN)DL WILL ANDERSON, JR., ALABAMA
2. CHICAGO TRIBUNE (BRAD BIGGS)DL WILL ANDERSON, JR., ALABAMA
3. USA TODAY (JEFF RISDON)DL WILL ANDERSON, JR., ALABAMA
FANTASY PROS (THOR NYSTROM)QB WILL LEVIS, KENTUCKY
NFL.COM (LANCE ZIERLEIN)DL TYREE WILSON, TEXAS TECH

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