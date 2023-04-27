Offense the choice at #12 | FINAL Mock Draft Roundup

Apr 27, 2023 at 11:00 AM
Dougherty_Drew
Drew Dougherty

Texans TV Host

The experts are divided on who the Texans will pick 12th overall.

Houston owns a pair of first-rounders in the 2023 NFL Draft which begins tonight in Kansas City. Alabama defensive lineman Will Anderson, Jr. was the most-mocked player to the Texans at 2nd overall, but there's no majority for Houston's next pick.

Ohio State wide receiver Jaxon Smith-Njigba was mocked to Houston on 14 (29.2%) of 48 mock drafts, with Kentucky quarterback Will Levis right behind him on 11 (22.9%) of 48 mocks.

Smith-Njigba was also the most popular choice in the previous Mock Draft Roundup a few weeks ago. The Buckeye was limited because of injury in 2022, but turned in a sterling 2021 campaign. He led Ohio State with 95 catches for 1,606 yards and nine touchdowns that season.

Houston owns 12 picks in the 2023 NFL Draft, which begins at 7:00 p.m. CT.

Table inside Article
MOCK DRAFTTEXANS SELECTION
1. ESPN (TODD MCSHAY)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
2. HOUSTON CHRONICLE (JONATHAN ALEXANDER)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
3. FOX SPORTS (JOEL KLATT)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
4. CBS SPORTS (PETE PRISCO)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
5. LOS ANGELES TIMES (SAM FARMER)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
6. SHARP FOOTBALL ANALYSIS (RYAN MCCRYSTAL)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
7. ESPN (MATT MILLER)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
8. FANTASY PROS (THOR NYSTROM)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
9. WALTER FOOTBALL (WALTER CHEREPINSKY)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
10. SPORTSNAUT (BENJAMIN ALLBRIGHT)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
11. FAN NATION (COLE THOMPSON)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
12. YARDBARKER (SETH TRACHTMAN)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
13. NFL.COM (ERIC EDHOLM)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
14. BLEACHER REPORT (SCOUTING DEPARTMENT)WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
1. CBS SPORTS (CHRIS TRAPASSO)QB WILL LEVIS, KENTUCKY
2. THE ATHLETIC (DANE BRUGLER)QB WILL LEVIS, KENTUCKY
3. CBS SPORTS (WILL BRINSON)QB WILL LEVIS, KENTUCKY
4. NFL.COM (CHARLES DAVIS)QB WILL LEVIS, KENTUCKY
5. NFL.COM (BUCKY BROOKS)QB WILL LEVIS, KENTUCKY
6. USA TODAY (NATE DAVIS)QB WILL LEVIS, KENTUCKY
7. THE RINGER (DANNY KELLY)QB WILL LEVIS, KENTUCKY
8. PRO FOOTBALL FOCUS (TREVOR SIKKEMA)QB WILL LEVIS, KENTUCKY
9. PRO FOOTBALL NETWORK (ADAM CAPLAN)QB WILL LEVIS, KENTUCKY
10. WALTER FOOTBALL (CHARLIE CAMPBELL)QB WILL LEVIS, KENTUCKY
11. DRAFT COUNTDOWN (SHANE HALLAM)QB WILL LEVIS, KENTUCKY
1. NFL.COM (LANCE ZIERLEIN)OL PETER SKORONSKI, NORTHWESTERN
2. PRO FOOTBALL FOCUS (CRIS COLLINSWORTH)OL PETER SKORONSKI, NORTHWESTERN
3. CBS SPORTS (RYAN WILSON)OL PETER SKORONSKI, NORTHWESTERN
4. PRO FOOTBALL NETWORK (ARIF HASAN)OL PETER SKORONSKI, NORTHWESTERN
5. FOX SPORTS (JASON MCINTYRE)OL PETER SKORONSKI, NORTHWESTERN
1. ESPN (MEL KIPER, JR)QB ANTHONY RICHARDSON, FLORIDA
2. CBS SPORTS (JONATHAN JONES)QB ANTHONY RICHARDSON, FLORIDA
3. CHICAGO TRIBUNE (BRAD BIGGS)QB ANTHONY RICHARDSON, FLORIDA
1. USA TODAY (JEFF RISDON)DL NOLAN SMITH, GEORGIA
2. NFL.COM (CHAD REUTER)DL NOLAN SMITH, GEORGIA
3. 33RD TEAM (SCOUTING DEPARTMENT)DL NOLAN SMITH, GEORGIA
1. GALLERYSPORTS.COM (JOHN MCCLAIN)QB HENDON HOOKER, TENNESSEE
2. PRO FOOTBALL TALK (PETER KING)QB HENDON HOOKER, TENNESSEE
1. WASHINGTON POST (JASON LACANFORA)RB BIJAN ROBINSON, TEXAS
2. ESTABLISH THE RUN (EVAN SILVA)RB BIJAN ROBINSON, TEXAS
1. HOUSTONTEXANS.COM/FOOTBALLTAKEOVER.COM (JOHN HARRIS)WR JORDAN ADDISON, USC
2. NFL.COM (PETER SCHRAGER)WR JORDAN ADDISON, USC
NFL.COM (DANIEL JEREMIAH)DL WILL ANDERSON, ALABAMA
PRO FOOTBALL NETWORK (TONY PAULINE)DL JALEN CARTER, GEORGIA
CBS SPORTS (KYLE STACKPOLE)CB CHRISTIAN GONZALEZ, OREGON
USA TODAY (DOUG FARRAR)WR ZAY FLOWERS, BOSTON COLLEGE
SPORTING NEWS (VINNIE IYER)QB C.J. STROUD, OHIO STATE
CBS SPORTS (TOM FORNELLI)DL TYREE WILSON, TEXAS TECH

Related Content

news

Defense is the choice at #2 | FINAL Mock Draft Roundup

In the final Mock Draft Roundup of 2023, the majority of experts from around the media landscape predict the Texans will take an edge defender at second overall.

news

Ohio State WR the popular pick for Texans at 12 | Mock Draft Roundup, 6.0

Ohio State WR Jaxon Smith-Njigba is the most-mocked player to the Texans at 12th overall in the 2023 NFL Draft.

news

QB gap narrows at 2nd overall choice | Mock Draft Roundup, 6.0

Alabama QB Bryce Young is the most-mocked player to Houston at 2nd overall, but several other mock drafts have Ohio State QB C.J. Stroud headed to the Texans.

news

Intriguing Texans Mock Draft | Daily Brew

Team Analyst/Radio Sideline Reporter John Harris did a mock draft for the Texans, and came up with some interesting results.

news

New favorite emerges for Texans at #12 | Mock Draft Roundup, 5.0

A talented pass-catcher is now the most-mocked player to the Texans at 12 overall in the 2023 NFL Draft.

news

Young the choice for Texans at 2 overall? | Mock Draft Roundup, 5.0

The latest round of NFL Mock Drafts are out, and most predict the Houston Texans will take Alabama QB Bryce Young second overall in the 2023 NFL Draft.

news

D-Line the call at 12th overall? | Mock Draft Roundup, 4.0

In the latest crop of mock drafts, more than half the experts believe the Texans will use the 12th overall pick in the 2023 NFL Draft on a defensive lineman.

news

Tide turns for Texans at #2 overall | Mock Draft Roundup, 4.0

Alabama quarterback Bryce Young is the overwhelming choice by the mock drafters for the Texans at 2nd overall in the 2023 NFL Draft.

news

WR the choice at #12 for Texans | Mock Draft Roundup, 3.0

In the latest round of mock drafts since the Combine, experts have the Texans taking a wide receiver with the 12th overall pick in the NFL Draft.

news

Which QB for Texans at #2? | Mock Draft Roundup, 3.0

The NFL Combine is over, and with it came a new round of mock drafts. All have the Texans taking a quarterback with their first of two first-rounders. But the gap between Alabama's Bryce Young and Ohio State's C.J. Stroud has closed considerably.

news

New WR is Texans choice at 12th overall | Mock Draft Roundup, 2.0

For the second straight Mock Draft Roundup, the experts predict the Houston Texans will take a wide receiver 12th overall. But this time, Jordan Addison of USC is the choice.

Advertising