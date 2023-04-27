Offense the choice at #12 | FINAL Mock Draft Roundup

The experts are divided on who the Texans will pick 12th overall.
Houston owns a pair of first-rounders in the 2023 NFL Draft which begins tonight in Kansas City. Alabama defensive lineman Will Anderson, Jr. was the most-mocked player to the Texans at 2nd overall, but there's no majority for Houston's next pick.
Ohio State wide receiver Jaxon Smith-Njigba was mocked to Houston on 14 (29.2%) of 48 mock drafts, with Kentucky quarterback Will Levis right behind him on 11 (22.9%) of 48 mocks.
Smith-Njigba was also the most popular choice in the previous Mock Draft Roundup a few weeks ago. The Buckeye was limited because of injury in 2022, but turned in a sterling 2021 campaign. He led Ohio State with 95 catches for 1,606 yards and nine touchdowns that season.
Houston owns 12 picks in the 2023 NFL Draft, which begins at 7:00 p.m. CT.
|MOCK DRAFT
|TEXANS SELECTION
|1. ESPN (TODD MCSHAY)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|2. HOUSTON CHRONICLE (JONATHAN ALEXANDER)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|3. FOX SPORTS (JOEL KLATT)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|4. CBS SPORTS (PETE PRISCO)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|5. LOS ANGELES TIMES (SAM FARMER)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|6. SHARP FOOTBALL ANALYSIS (RYAN MCCRYSTAL)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|7. ESPN (MATT MILLER)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|8. FANTASY PROS (THOR NYSTROM)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|9. WALTER FOOTBALL (WALTER CHEREPINSKY)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|10. SPORTSNAUT (BENJAMIN ALLBRIGHT)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|11. FAN NATION (COLE THOMPSON)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|12. YARDBARKER (SETH TRACHTMAN)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|13. NFL.COM (ERIC EDHOLM)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|14. BLEACHER REPORT (SCOUTING DEPARTMENT)
|WR JAXON SMITH-NJIGBA, OHIO STATE
|1. CBS SPORTS (CHRIS TRAPASSO)
|QB WILL LEVIS, KENTUCKY
|2. THE ATHLETIC (DANE BRUGLER)
|QB WILL LEVIS, KENTUCKY
|3. CBS SPORTS (WILL BRINSON)
|QB WILL LEVIS, KENTUCKY
|4. NFL.COM (CHARLES DAVIS)
|QB WILL LEVIS, KENTUCKY
|5. NFL.COM (BUCKY BROOKS)
|QB WILL LEVIS, KENTUCKY
|6. USA TODAY (NATE DAVIS)
|QB WILL LEVIS, KENTUCKY
|7. THE RINGER (DANNY KELLY)
|QB WILL LEVIS, KENTUCKY
|8. PRO FOOTBALL FOCUS (TREVOR SIKKEMA)
|QB WILL LEVIS, KENTUCKY
|9. PRO FOOTBALL NETWORK (ADAM CAPLAN)
|QB WILL LEVIS, KENTUCKY
|10. WALTER FOOTBALL (CHARLIE CAMPBELL)
|QB WILL LEVIS, KENTUCKY
|11. DRAFT COUNTDOWN (SHANE HALLAM)
|QB WILL LEVIS, KENTUCKY
|1. NFL.COM (LANCE ZIERLEIN)
|OL PETER SKORONSKI, NORTHWESTERN
|2. PRO FOOTBALL FOCUS (CRIS COLLINSWORTH)
|OL PETER SKORONSKI, NORTHWESTERN
|3. CBS SPORTS (RYAN WILSON)
|OL PETER SKORONSKI, NORTHWESTERN
|4. PRO FOOTBALL NETWORK (ARIF HASAN)
|OL PETER SKORONSKI, NORTHWESTERN
|5. FOX SPORTS (JASON MCINTYRE)
|OL PETER SKORONSKI, NORTHWESTERN
|1. ESPN (MEL KIPER, JR)
|QB ANTHONY RICHARDSON, FLORIDA
|2. CBS SPORTS (JONATHAN JONES)
|QB ANTHONY RICHARDSON, FLORIDA
|3. CHICAGO TRIBUNE (BRAD BIGGS)
|QB ANTHONY RICHARDSON, FLORIDA
|1. USA TODAY (JEFF RISDON)
|DL NOLAN SMITH, GEORGIA
|2. NFL.COM (CHAD REUTER)
|DL NOLAN SMITH, GEORGIA
|3. 33RD TEAM (SCOUTING DEPARTMENT)
|DL NOLAN SMITH, GEORGIA
|1. GALLERYSPORTS.COM (JOHN MCCLAIN)
|QB HENDON HOOKER, TENNESSEE
|2. PRO FOOTBALL TALK (PETER KING)
|QB HENDON HOOKER, TENNESSEE
|1. WASHINGTON POST (JASON LACANFORA)
|RB BIJAN ROBINSON, TEXAS
|2. ESTABLISH THE RUN (EVAN SILVA)
|RB BIJAN ROBINSON, TEXAS
|1. HOUSTONTEXANS.COM/FOOTBALLTAKEOVER.COM (JOHN HARRIS)
|WR JORDAN ADDISON, USC
|2. NFL.COM (PETER SCHRAGER)
|WR JORDAN ADDISON, USC
|NFL.COM (DANIEL JEREMIAH)
|DL WILL ANDERSON, ALABAMA
|PRO FOOTBALL NETWORK (TONY PAULINE)
|DL JALEN CARTER, GEORGIA
|CBS SPORTS (KYLE STACKPOLE)
|CB CHRISTIAN GONZALEZ, OREGON
|USA TODAY (DOUG FARRAR)
|WR ZAY FLOWERS, BOSTON COLLEGE
|SPORTING NEWS (VINNIE IYER)
|QB C.J. STROUD, OHIO STATE
|CBS SPORTS (TOM FORNELLI)
|DL TYREE WILSON, TEXAS TECH